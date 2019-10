Wall Street lager na record voor S&P 500

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend, nadat de brede S&P 500 maandag de hoogste stand ooit bereikte. Beleggers op Wall Street kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag en buigen zich weer over een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten, van onder meer Google-moederconcern Alphabet, de maker van vleesvervangers Beyond Meat, autofabrikant General Motors (GM) en de grote farmaceuten Pfizer en Merck.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent in de min op 27.069 punten. De S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3035 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent tot 8303 punten.

De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar verwachting gaat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente opnieuw verlagen, na twee eerdere stappen dit jaar. Daarbij zal vooral worden gelet op opmerkingen over het toekomstige beleid.

Alphabet zag de omzet in het derde kwartaal verder stijgen, maar moest wel een lagere winst in de boeken zetten vanwege grote investeringen in bijvoorbeeld datacenters voor clouddiensten. Het aandeel verloor 2 procent.

Beyond Meat ging 21 procent onderuit. Het bedrijf boekte zijn eerste kwartaalwinst, met een zeer sterke stijging van de omzet. De periode waarbij investeerders van voor de beursgang in mei geen aandelen mochten verkopen is nu verlopen. Dat zorgde voor een verkoopgolf van stukken Beyond Meat.

Merck en Pfizer verhoogden hun winstverwachting voor het gehele jaar en stegen tot 3 procent. GM verlaagde juist de winstprognose vanwege een langdurige staking bij het bedrijf. De staking kostte GM 2,9 miljard dollar. Wel vielen de resultaten beter uit dan analisten hadden verwacht en GM won ruim 4 procent.