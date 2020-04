Wall Street lager na dramatische cijfers winkelverkopen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Het sentiment op Wall Street wordt mede bepaald door dramatische cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen als gevolg van de coronacrisis. Ook de industrie rond New York heeft zwaar te lijden onder de virusuitbraak. Verder is de blik gericht op grote financiële concerns als Bank of America, Goldman Sachs en Citigroup, die de boeken openden.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 2,1 procent lager op 23.440 punten. De brede S&P 500 verloor 2,2 procent tot 2783 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 1,8 procent kwijt tot 8362 punten.

De Amerikaanse winkelverkopen kelderden in maart op maandbasis met 8,7 procent. Dat was de sterkste daling ooit gemeten. Door de maatregelen om de pandemie tegen te gaan zijn veel winkels gesloten en worden vooral minder auto’s verkocht. Amerikanen houden de hand op de knip door de onzekerheid over het virus en de sterk stijgende werkloosheid in de VS.

De industriële bedrijvigheid in en rond New York laat een ongekende krimp zien door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. De miljoenenstad behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de VS door het virus.

Bank of America verloor 5,4 procent. De financiële instelling zet miljarden opzij om eventuele verliezen op leningen op te vangen vanwege de crisis. Branchegenoten Goldman Sachs (min 4 procent) en Citigroup (min 4,4 procent) zetten ook extra geld opzij. JPMorgan Chase en Wells Fargo kondigden eerder deze week al vergelijkbare stappen aan. Zij verloren woensdag evengoed tussen de 4 en 5 procent aan beurswaarde.