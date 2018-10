Wall Street lager na cijferstroom

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van graadmeters wereldwijd. Het sentiment werd gedrukt door spanningen rond Saudi-Arabië en tegenvallende cijfers van zwaargewichten als Caterpillar en 3M. Verder gingen olieprijzen hard onderuit.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,5 procent lager op 25.191,43 punten. De brede S&P 500 speelde 0,6 procent kwijt tot 2740,69 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 7437,54 punten. De verliezen liepen gedurende de sessie iets terug.

Machinebouwer Caterpillar verloor 7,6 procent ondanks een recordwinst in het derde kwartaal. Kenners maken zich zorgen vooral zorgen om de toekomstige winst door onder meer stijgende kosten bij het bedrijf. Ook wijzen ze er op dat de groei in een aantal sectoren waarin het actief is op zijn einde loopt.

Ook industrieel conglomeraat 3M (min 4,4 procent) werd lager gezet na cijfers. De producent van tienduizenden goederen voor uiteenlopende sectoren als de gezondheidszorg, de auto-industrie, beveiligingsbedrijven en de olie-industrie verlaagde zijn verwachtingen voor het hele boekjaar.

Branchegenoot United Technologies won 2,9 procent nadat het zijn verwachtingen naar boven had bijgesteld. Vooral de luchtvaartdivisie van het bedrijf presteerde uitstekend. Lockheed Martin verloor 1,7 procent. Het defensieconcern dat onder meer gevechtsvliegtuig F-35 maakt, is eveneens positiever geworden over de winstontwikkeling voor heel het jaar.

Telecomprovider Verizon (plus 4,1 procent) stond bij de winnaars na beter dan verwachte resultaten. Ook fastfoodketen McDonald’s werd meer waard nadat het de boeken opende. Vooral internationaal timmert het bedrijf stevig aan de weg. Het aandeel won 6,3 procent.

Paccar, het moederbedrijf van truckbouwer DAF, verloor dik 5 procent, ondanks dat het fors hogere winst boekte. Het bedrijf kampt onder meer met tekorten van onderdelen in Noord-Amerika.

De euro was 1,1471 dollar waard, tegen 1,1479 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 4,4 procent in prijs tot 66,30 dollar. Brentolie kostte 4,3 procent minder, op 76,38 dollar per vat.