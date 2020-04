Wall Street komt lager uit de startblokken

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen aan de handel begonnen, na de sterke opmars vorige week. Beleggers op Wall Street keren terug van een lang weekend, want vrijdag waren de Amerikaanse beurzen dicht vanwege Goede Vrijdag. Onder meer de oliemarkt staat in de belangstelling na de deal tussen oliekartel OPEC en andere landen over een productieverlaging.

De Dow-Jonesinex stond kort na de openingsbel 0,6 procent lager op 23.579 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,6 procent, tot 2773 punten, en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,5 procent in op 8113 punten.

De OPEC, Rusland en andere olieproducerende landen zijn het zondagavond na lang overleg eens geworden over beperking van de productie met 9,7 miljoen vaten per dag. Dat is ongeveer 10 procent van de hoeveelheid die wereldwijd dagelijks wordt opgepompt. De productieverlaging moet de olieprijzen opkrikken die scherp zijn gedaald door de prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland en de virusuitbraak. Er blijven echter zorgen over het grote overaanbod op de oliemarkt.

Bij de bedrijven won oliedienstverlener Baker Hughes in de eerste handelsminuten dik 1 procent. Het concern kondigde aan een afschrijving op goodwill te doen van 15 miljard dollar door de malaise in de oliesector. Daarnaast gaat Baker Hughes snijden in de kosten en de investeringen verlagen.

Biotechnoloog Alnylam Pharmaceuticals werd door beleggers zo’n 2 procent hoger gezet. Investeerder Blackstone zou 2 miljard dollar investeren in Alnylam dat zich bezighoudt met middelen tegen zeldzame ziektes.

Verder was Amazon (min 0,2 procent) in het nieuws. De webwinkelreus kan de vraag van Amerikanen, die voedsel en schoonmaakmiddelen hamsteren vanwege het coronavirus, niet aan. Het concern plaatst voortaan nieuwe klanten, die boodschappen bezorgd willen krijgen, op een wachtlijst.