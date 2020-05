Wall Street kleurt rood bij opening

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe sessie begonnen. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar een speech van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve over het crisisbeleid van de koepel van Amerikaanse centrale banken.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1,1 procent lager op 23.500 punten. De brede S&P 500 zakte ook 1,1 procent, tot 2830 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,8 procent in tot 8932 punten.

Volgens Powell zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie uiterst onzeker, waarbij het virus ongekende en onherstelbare schade kan aanrichten aan huishoudens en bedrijven. Daar is volgens hem een rol weggelegd voor monetaire beleidsmakers die mogelijk nog meer moeten doen om de crisis te bezweren. Hij wil niet aan negatieve rentetarieven. Extra fiscale steun kan volgens de Fed-preses kostbaar zijn, maar de moeite waard als het helpt om economische schade op de lange termijn kan voorkomen. Powell schetste ook een zorgwekkend scenario dat wordt veroorzaakt door massale faillissementen en werkloosheid.

Tesla won in het eerste handelsbericht bijna 1 procent. De automaker moet als het aan president Donald Trump ligt zo snel mogelijk zijn fabriek in Californië kunnen openen. Tesla opende eerder deze week zijn fabriek in het Californische Fremont, wat indruist tegen het besluit van lokale autoriteiten. Naar verluidt zou Tesla ook voorbereidingen treffen om een andere fabriek in Nevada volledig te openen. Aanvankelijk zou deze fabriek voor accu’s en auto-onderdelen slechts gedeeltelijk opengaan.