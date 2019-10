Wall Street kabbelt naar lager slot

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten na een handelsdag zonder groot richtinggevend nieuws. Het optimisme op de beursvloeren over de vrijdag aangekondigde handelsdeal ebde wat weg na terughoudende reacties uit China. Verder keken beleggers uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen deze week.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 26.787,36 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 0,1 procent tot 2966,15 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor eveneens 0,1 procent tot 8046,65 punten.

Peking liet weten nog verder te willen praten met Washington voor er handtekeningen gezet worden onder een handelsakkoord. President Donald Trump sprak voor het weekend nog vol vertrouwen over een gedeeltelijke handelsdeal met China na een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Het akkoord moest nog op schrift worden gesteld, maar sommige afspraken zouden direct ingaan.

Zwaargewicht Nike won 1,1 procent. De maker van sportartikelen profiteerde van een adviesverhoging en een positief analistenrapport. Boeing zakte 0,5 na de bekendmaking van het opsplitsen van de leidinggevende rollen in het bedrijf in een aparte topman en een aparte voorzitter. Voorheen bekleedde Dennis Muilenburg nog een dubbelrol.

Harley-Davidson liet beleggers even schrikken maar won uiteindelijk 0,3 procent na berichten dat het voorlopig stopt met de productie van elektrische motoren vanwege een probleem met de oplaadapparatuur. De motoren zijn volgens het bedrijf echter veilig.

Uber bevestigde 350 medewerkers te hebben ontslagen om kosten te besparen. Het aandeel werd 3,3 procent meer waard. Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines won 0,1 procent, ondanks een adviesverlaging door Stephens. Vooral oplopende kosten lijken de onderneming dwars te zitten, menen de kenners.

De euro was 1,1024 dollar waard, tegen 1,1025 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent minder op 53,47 dollar. Brentolie zakte 2,2 procent in prijs tot 59,21 dollar per vat.