Wall Street in de plus

De beursgraadmeters in New York zijn donderdag licht hoger geopend. Daarmee krijgen de plussen van een dag eerder een vervolg. De aandacht op Wall Street blijft uitgaan naar de verdere ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd, na berichten dat beide landen elkaar toch naderen op het handelsvlak.

Daarnaast buigen beleggers zich over wat macro-economische gegevens en bedrijfsresultaten. De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent in de plus op 27.699 punten. De S&P 500-index won 0,2 procent tot 3117 punten en schermenbeurs Nasdaq dikte eveneens 0,2 procent aan tot 8586 punten.

De aandacht gaat ook uit naar de vergadering van de OPEC in Wenen die donderdag en vrijdag wordt gehouden. Het oliekartel en zijn bondgenoten waaronder Rusland overwegen naar verluidt verdere productiebeperkingen om daarmee de olieprijzen te stutten. Er zou gesproken worden over een productieverlaging met meer dan 400.000 vaten per dag. De olieprijzen zaten in de lift.

Juweliersketen Tiffany wordt voor meer dan 16 miljard dollar overgenomen door het Franse LVMH en werd 0,2 procent lager gezet. Supermarktconcern Kroger verhoogde de omzet en de winst, maar verloor desondanks 0,4 procent. Ook juweliersonderneming Signet, de verkoper van vrouwenmode J. Jill, budgetwinkelketen Dollar General en Brown-Forman, het moederbedrijf van whiskeymerk Jack Daniel’s kwamen met cijfers.

Biotechnoloog Sage Therapeutics kelderde haast 60 procent, nadat bij patiënttesten met een experimenteel middel tegen zware depressies niet de gewenste resultaten werden behaald.