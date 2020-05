Wall Street in de greep van spanningen VS en China

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag gemengd het weekend ingegaan. Beleggers op Wall Street waren erg voorzichtig door de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Hongkong. Toch heeft president Donald Trump in een langverwachte speech de Amerikaanse handelsdeal met China intact gelaten.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.383,11 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omhoog naar 3044,31 punten en techbeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 9489,87 punten.

Nadat duidelijk werd dat Trump niet met financiële sancties richting China kwam, veerde de graadmeters iets op. Voorafgaand aan zijn toespraak gingen er nog geruchten dat Trump met strafmaatregelen zou komen wegens de inperking van de vrijheden in Hongkong. Wel heeft de president vrijdag de Amerikaanse relatie met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beëindigd, omdat de internationale organisatie volgens hem aan de leiband van China loopt en niet transparant is geweest over het ontstaan en de ontwikkeling van de coronacrisis wereldwijd.

Socialmediaplatform Twitter leverde 2 procent aan beurswaarde in. Trump had donderdag al een decreet ondertekend, waarmee hij bedrijven als Twitter en Facebook (min 0,2 procent) aansprakelijk wil maken voor de inhoud op hun platformen. Hij is boos nadat Twitter een waarschuwing had geplaatst bij een aantal berichten die hij uitstuurde. Trump vindt dat het bedrijf daarmee politieke keuzes maakt.

Aan het kwartaalcijferfront waren de schijnwerpers gericht op onder meer groothandelaar Costco Wholesale en softwareconcern Salesforce. Zij verloren tot ruim 3 procent. Computerfabrikant Dell Technologies profiteerde juist van de vraag naar computers voor mensen die thuis werken, waardoor meer pc’s en laptops werden verkocht. Het aandeel won bijna 9 procent.

De euro was 1,1101 dollar waard, tegen 1,1114 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 5 procent meer op 35,40 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 35,33 dollar.