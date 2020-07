Wall Street iets hoger van start

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag een fractie hoger geopend. De handel op Wall Street werd opgeschrikt door de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd. Verder verwerken Amerikaanse beleggers weer een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex stond na enige minuten handel 0,1 procent hoger op 26.868 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er ook 0,1 procent bij, tot 3260 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 10.704 punten.

De Amerikaanse regering heeft de sluiting van een Chinees consulaat in de Texaanse stad Houston geëist. Washington zegt met de stap Amerikaanse belangen te willen beschermen. China noemt de sluiting een schandalige zet en een politieke provocatie en dreigt met vergelding.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines (min 0,9 procent) was een van de bedrijven die de boeken openden. United leed in het tweede kwartaal een verlies van 1,6 miljard dollar door de coronacrisis en sprak van de moeilijkste periode uit zijn 94-jarige bestaan.

Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, leverde 6 procent in. Het gebruik van Snapchat is afgelopen kwartaal opnieuw toegenomen, maar de aanwas van nieuwe gebruikers was wel minder sterk dan Snap zelf had voorzien.

Chipproducent Texas Instruments (min 2,1 procent) kwam met gunstige vooruitzichten. Ook biotechnoloog Biogen (plus 1,1 procent), winkelketen Best Buy (plus 6,6 procent) en oliedienstverlener Baker Hughes (plus 1,2 procent) gaven een inkijkje in de boeken

Farmaceut Pfizer werd 3,8 procent hoger gezet. De Amerikaanse regering heeft 100 miljoen doses van het potentiële coronavaccin gekocht dat Pfizer ontwikkelt met de Duitse biotechnoloog BioNTech voor bijna 2 miljard dollar. De VS namen een optie op nog eens 500 miljoen doses.

Muziekstreamingdienst Spotify maakte een koerssprongetje van 8,2 procent na de bekendmaking van een meerjarig samenwerkingsverband met platenmaatschappij Universal Music Group.