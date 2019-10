Wall Street hoopvol over handelsoverleg

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. Net als in Europa reageerden beleggers op Wall Street verheugd op nieuws dat president Donald Trump vrijdag een ontmoeting heeft met de Chinese vicepremier Liu He. Dat geeft iets meer vertrouwen dat de twee landen een soort staakt-het-vuren kunnen afspreken in de slepende handelsoorlog.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 26.496,67 punten. De brede S&P 500 won ook 0,6 procent, tot 2938,13 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg met datzelfde percentage, naar 7950,78 punten.

Een delegatie onder leiding van de Chinese vicepremier is donderdag in Washington aangekomen voor overleg met de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer. Het is voor het eerst sinds juli dat de VS en China weer op hoog niveau praten over het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten.

Naar verluidt is het Witte Huis bereid een deal met China te sluiten rond valutapolitiek als onderdeel van een gedeeltelijk handelsakkoord. De Amerikanen zouden afzien van importtarieven die volgende week moeten ingaan. Daarnaast zou president Donald Trump toestemming hebben gegeven aan sommige Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese technologieconcern Huawei, dat eerder op een zwarte lijst werd gezet door Washington.

Bij de bedrijven was er aandacht voor het kwartaalbericht van Delta Air Lines. Daarbij vielen de vooruitzichten zwakker uit dan verwacht. Het aandeel verloor zo’n 1,5 procent. Ook voedingsproducent Hormel Foods (min 2,7 procent) en staalconcern U.S. Steel (plus 0,5 procent) openden de boeken. De fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems eindigde 1,5 procent in het rood na een adviesverlaging door Goldman Sachs.

L Brands, het moederbedrijf van Victoria’s Secret, leverde 2 procent in. Bij het lingeriemerk vertrekt opnieuw een directeur. Ook schrapt Victoria’s Secret tientallen banen op zijn Amerikaanse hoofdkantoor.

De euro was 1,1007 dollar waard, tegen 1,1015 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent duurder op 53,66 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,7 procent tot 59,28 dollar per vat.