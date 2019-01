Wall Street hoger na rentebesluit Fed

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag duidelijk hoger gesloten. De graadmeters veerden op na het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Daarin werd de eerder gebruikelijke verwijzing weggelaten naar het streven om de rente geleidelijk te verhogen. Beleggers verwerkten verder een reeks van bedrijfsresultaten, van onder meer zwaargewichten Apple en Boeing.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent hoger op 25.014,86 punten. De brede S&P 500 won 1,6 procent tot 2681,05 punten en schermenbeurs Nasdaq kreeg er 2,2 procent bij op 7183,08 punten.

De Federal Reserve handhaafde zoals verwacht de rente. De centrale bankiers kozen vorig jaar nog duidelijk voor een beleid om de rente stapje voor stapje te verhogen, maar daar wordt nu dus niet meer op gehint. De Chinese vicepremier Liu He is overigens woensdag en donderdag in Washington voor een nieuwe ronde van handelsbesprekingen, een ander belangrijk thema op de financiële markten.

Apple voldeed afgelopen kwartaal aan de eigen recent verlaagde omzetverwachtingen. Daarbij viel op dat alleen de omzet van iPhones was gezakt. In alle andere productgroepen boekte de techreus groei. De winst bleef daarnaast vrijwel gelijk aan een jaar geleden. Het aandeel schoot meer bijna 7 procent omhoog.

Boeing kreeg er 6,3 procent aan beurswaarde bij. De vliegtuigbouwer boekte afgelopen jaar recordresultaten. Boeing voerde de omzet voor het eerst op tot boven de 100 miljard dollar, en dit jaar wordt op verdere groei gerekend.

Er kwamen meer grote bedrijven met cijfers, waaronder McDonald’s (min 0,2 procent) en de internetbedrijven eBay (plus 1,2 procent) en Alibaba (plus 6,3 procent). AMD was verder erg in trek, met een plus van bijna 20 procent. De chipmaker deed goede zaken, vooral met serverchips. Telecom- en mediabedrijf AT&T (min 4,3 procent) profiteerde van de overname van Time Warner, maar zag wel klanten weglopen voor zijn diensten voor betaal-tv.

De euro noteerde op 1,1480 dollar, tegen 1,1416 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 54,29 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 61,73 dollar per vat.