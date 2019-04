Wall Street hoger na meevallend banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend. Wall Street buigt zich over het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat beter uitviel dan verwacht. Daarnaast waren er weer positieve signalen rond het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent hoger op 26.435 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,2 procent, tot 2886 punten, en technologiebeurs Nasdaq won 0,4 procent tot 7921 punten.

De werkgelegenheid in de VS is afgelopen maand weer aangetrokken na de zeer bescheiden groei een maand eerder. De werkloosheid bleef stabiel op 3,8 procent wat in de buurt is van het laagste niveau in vijftig jaar. Het banenrapport wordt door beleggers scherp in de gaten gehouden, omdat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De Chinese president Xi Jinping heeft zich in een brief aan Donald Trump positief uitgelaten over de voortgang van het handelsoverleg. Hij deed daarin tevens een oproep om de onderhandelingen zo snel mogelijk af te ronden. Mogelijk tekenen Trump en Xi nog deze maand een akkoord.

Topman Elon Musk van Tesla (min 0,2 procent) lijkt niet te hoeven vrezen voor zijn positie als topman van de automaker. Advocaten van beurswaakhond SEC zeiden tijdens een hoorzitting over het koersgevoelige twittergedrag van Musk niet te verlangen dat hij uit zijn functie wordt gezet. Maar gaat Musk weer buiten zijn boekje, dan moet hij wel een boete krijgen. Tesla ging donderdag nog hard onderuit na tegenvallende verkoopcijfers.