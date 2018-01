Wall Street hoger na matig banenrapport

De aandelenmarkten op Wall Street zijn vrijdag na de nieuwe recordstanden van een dag eerder opnieuw met winst aan de handel begonnen. Beleggers legden een tegenvallend maandrapport over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid naast zich neer.

De toonaangevende Dow-Jonesindex, die donderdag voor het eerst de mijlpaal van 25.000 punten passeerde, stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 25.150 punten. De bredere S&P 500 kreeg er ook 0,3 procent bij en kwam op 2732 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg in de vroege handel 0,4 procent tot 7104 punten.

De banengroei in ’s werelds grootste economie is in december flink afgezwakt. Er kwamen 148.000 arbeidsplaatsen bij, veel minder dan in november. Economen hadden op zo’n sterke terugval niet gerekend. Het maandelijkse banenrapport van de overheid is van grote invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

De technologiebranche staat weer in de belangstelling. Zo ziet computermaker HP (min 0,8 procent) zich gedwongen wereldwijd laptops terug te roepen omdat de batterij in brand kan vliegen. En smartphone- en tabletmaker Apple (plus 0,4 procent) liet weten dat ook zijn apparaten mogelijk risico lopen, door problemen met de beveiliging van chips die deze week aan het licht kwamen.