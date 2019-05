Wall Street hoger na banencijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger aan de handel begonnen. Wall Street verwerkt een sterk maandelijkse banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Ook waren er kwartaalresultaten van autoconcern Fiat Chrysler.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,6 procent in de plus op 26.461 punten. De brede S&P 500 won ook 0,6 procent, tot 2934 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er eenzelfde percentage bij op 8086 punten.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in april sterker toegenomen dan kenners hadden voorzien. De banencijfers zijn een belangrijke indicator voor de Federal Reserve. President Donald Trump drong al meerdere keren bij de Fed aan op een renteverlaging om de economische groei te ondersteunen. Fed-voorzitter Jerome Powell wilde daar niet aan en wees onlangs juist op de „zeer sterke” banengroei.

Fiat Chrysler ging in de eerste handelsminuten 5 procent omhoog. Het Italiaanse-Amerikaanse autoconcern kampte in het eerste kwartaal met moeizame marktomstandigheden, waardoor vooral in China de autoverkopen sterk afnamen.

De maker van vleesvervangers Beyond Meat begon daags na zijn succesvolle beursdebuut met een koerswinst van 6 procent. Donderdag schoot het aandeel liefst 163 procent omhoog. Verder kreeg Amazon er 2 procent bij na nieuws dat beleggersgoeroe Warren Buffett via zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway aandelen van de webwinkelreus heeft ingekocht.