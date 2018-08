Wall Street hoger na akkoord VS en Mexico

De aandelenbeurzen in New York zijn verder omhooggegaan na nieuws over een handelsakkoord tussen de VS en Mexico. De brede S&P 500 en technologiebeurs Nasdaq bereikten nieuwe hoogten waarbij de Nasdaq voor het eerst boven de psychologische grens van 8000 punten kwam. Vrijdag gingen de beide beursgraadmeters ook al naar records.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond rond 18.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent hoger op 26.059 punten. De S&P 500 won 0,8 procent tot 2897 punten en de Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 8020 punten.

Volgens president Donald Trump vervangt het nieuwe handelsakkoord het Noord-Amerikaanse NAFTA-vrijhandelsverdrag. Trump noemde dat verdrag eerder een ramp voor Amerikaanse arbeiders. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vond dat de VS te weinig van NAFTA profiteerde. De VS en Mexico gaan nog met Canada praten.

Vooral automakers spinden garen bij de nieuwe afspraken met Mexico. General Motors, Ford en Fiat Chrysler stegen op de beurs tot 4,3 procent.