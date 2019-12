Wall Street hoger door nieuwe handelshoop

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten. Beleggers op Wall Street verwerkten berichten dat er een principe-akkoord zou zijn gesloten over een voorlopige Amerikaans-Chinese handelsdeal. President Donald Trump meldde eerder al dat de Verenigde Staten dicht bij een „grote deal” met China zijn.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 28.132,05 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3168,57 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 8717,31 punten.

Komende zondag zouden nieuwe Amerikaanse importheffingen op meer dan 160 miljard dollar aan Chinese goederen ingaan. Naar verluidt hebben Amerikaanse onderhandelaars de Chinezen aangeboden deze te schrappen in ruil voor toezeggingen door Peking bij aankopen van Amerikaanse landbouwproducten. Ook zou Washington bereid zijn om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met de helft te verlagen.

Bedrijven die vatbaar zijn voor handelsperikelen stonden bij de winnaars. Chipfondsen als Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology en Nvidia stegen tot 7,9 procent. Machinebouwer Caterpillar kreeg er bijna 2 procent bij.

Facebook zakte 2,7 procent. Toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) zou van plan zijn stappen te zetten tegen de internet- en technologiegigant vanwege concurrentiezorgen rond de apps van het bedrijf. De FTC zou een gerechtelijk bevel willen afdwingen om zo Facebook aan te kunnen pakken. De zaak draait om de manier waarop Facebook zijn apps integreert en met elkaar laat samenwerken.

Ook was er aandacht voor Delta Air Lines. Het luchtvaartconcern rekent volgend jaar op een omzetgroei van 4 tot 6 procent. Daarbij moet ook de winst worden opgekrikt geholpen door de toenemende vraag naar vliegtickets. Het aandeel Delta ging 3 procent omhoog. Branchegenoten als United Airlines, American Airlines en Southwest Airlines liftten mee met plussen tot 3,2 procent.

Koffieketen Starbucks klom 1,9 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan Chase. Industrieconcern General Electric (GE) kreeg een koopadvies van UBS en profiteerde met een plus van 4,3 procent.

De euro noteerde 1,1128 dollar tegen 1,1115 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 59,31 dollar. Brent klom 1 procent tot 64,38 dollar.