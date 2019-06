Wall Street hoger door handelshoop

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street zijn optimistisch in aanloop naar het handelsgesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Osaka, Japan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent in de plus op 26.662 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2936 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 7994 punten.

Trump voedde de speculaties op een positieve uitkomst. Zijn afspraak met Xi aanstaande zaterdag zal op zijn minst „productief” zijn, zei hij vrijdag. De president waarschuwde wel dat hij nog steeds de vrije hand heeft om nieuwe invoerheffingen op Chinese goederen in te voeren. Xi benadrukte aan zijn kant dat „pestpraktijken niet werken”, zonder het hoofd van de Verenigde Staten bij naam te noemen.

De koers van sportartikelenmaker Nike ging bij opening 0,9 procent vooruit. Het bedrijf voerde de omzet in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar op. De onderneming deed goede zaken in Noord-Amerika en China en profiteerde van het groeiende aantal kopers op zijn app en website.

Apple stond 0,3 procent in het rood. Het technologieconcern neemt later dit jaar afscheid van zijn hoofdontwerper Jony Ive. De Brit werkte dertig jaar bij de techgigant en stond aan het roer van het team dat producten als de Mac, de iPod, de iPhone en de IPad vormgaf. Hij gaat voor zichzelf beginnen en neemt Apple als eerste klant aan.