Wall Street hervat opmars

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe week begonnen, na zeven eerdere handelsdagen met winst op rij voor de Dow-Jonesindex. Beleggers maken zich op voor een nieuw topoverleg tussen China en de Verenigde Staten over hun handelspolitiek. President Donald Trump liet al weten het handelsverbod voor het Chinese telecombedrijf ZTE op te heffen. Dat kan goed nieuws zijn voor toeleveranciers als Google en Qualcomm.

De Dow stond in de openingsminuten 0,5 procent hoger op 24.947 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2737 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte eveneens 0,4 procent aan, tot 7430 punten.

Maandag werd bekend dat de Chinese vicepremier Liu He naar Washington afreist voor een ontmoeting op het Amerikaanse ministerie van Financiën. De tweet van Donald Trump zorgde al voor voorzichtig optimisme over die voor dinsdag geplande bijeenkomst.

Alphabet levert via zijn dochteronderneming Google besturingssysteem voor mobiele apparaten Android aan ZTE en steeg 0,7 procent. Chipconcern Qualcomm levert ook aan het Chinese bedrijf en won 3,2 procent. Qualcomm krijgt binnenkort mogelijk ook meer duidelijkheid over de beoogde aankoop van zijn Nederlandse branchegenoot NXP (plus 10 procent). Chinese autoriteiten hebben naar verluidt hun onderzoek inzake die overnameplannen heropend.