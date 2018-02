Wall Street herstelt na schrik over inflatie

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag wederom met winst gesloten, waarmee de winstreeks van de voorgaande handelsdagen een vervolg kreeg. Nieuwe inflatiecijfers zorgden wel voor een lagere opening, maar beleggers hebben hun zorgen daarover in de loop van de sessie toch van zich afgeschud.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent hoger op 24,893,49 punten. De brede S&P 500 kreeg er 1,3 procent bij op 2698,63 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 1,9 procent tot 7143,62 punten.

Eerder op de dag veerden de beurzen in Europa ook al op na een kortstondige dip. De inflatie in de VS kwam in januari iets hoger uit dan kenners hadden voorzien. Beleggers schrokken daarvan aangezien de inflatie erg belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve. De recente onrust op de beurzen hing ook grotendeels samen met de vrees voor een sterker stijgende inflatie, wat weer kan leiden tot meer renteverhogingen.

Het herstel op de beurs werd onder meer gedragen door financiële fondsen als Goldman Sachs en JPMorgan Chase. Zij behoorden met plussen van meer dan 2 procent tot de sterkste stijgers in de Dow. Banken zouden juist kunnen profiteren van een hogere rentestand.

Ook Netflix speelde zichzelf in de kijker door een bericht dat het bedrijf een bekende Hollywood-producent heeft binnengehaald voor het maken van nieuwe series. Het aandeel ging zo’n 3 procent omhoog.

Horlogemaker Fossil Group maakte verder een enorme koerssprong. Het aandeel veerde bijna 88 procent op na beter dan verwachte cijfers. Ook Chipotle Mexican Grill deed het goed, met een plus van dik 15 procent. De restaurantketen heeft een nieuwe topman benoemd, Brian Niccol. Hij is afkomstig van de keten Taco Bell van rivaal Yum Brands, ook moederbedrijf van Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut.

Beleggers waren minder tevreden over de resultaten van aanbiedingensite Groupon. Die verloor ruim 9 procent aan beurswaarde. Andere bedrijven die de boeken openden waren hotelketen Hilton Worldwide en bierbrouwer Molson Coors Brewing. Die wonnen respectievelijk ruim 3 en dik 6 procent.

De euro was 1,2461 dollar waard, tegen 1,2414 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 2,5 procent meer op 60,69 dollar. Brentolie steeg 2,6 procent in prijs en werd verhandeld voor 64,34 dollar per vat.