Wall Street herpakt zich

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met fikse winsten de handel uitgegaan, na de zware koersverliezen van een dag eerder. Wall Street kreeg dit keer een hele stroom aan meevallende bedrijfscijfers te verwerken. Beleggers waren bijzonder in hun nopjes met de resultaten van Twitter en Tesla. Grote concerns als Microsoft en Ford deden het ook erg goed.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 24.984,55 punten. De brede S&P 500 steeg 1,9 procent tot 2705,57 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 3 procent bij op 7318,34 punten. Woensdag kleurde Wall Street nog donkerrood, na cijfers van andere bedrijven en nieuws over explosieve pakketjes die naar onder anderen de Amerikaanse ex-president Barack Obama was gestuurd.

Twitter won 15,5 procent aan beurswaarde. Het socialmediabedrijf boekte meer winst op een hogere omzet. Het aantal gebruikers daalde wel. Dit was het gevolg van een opschoonactie van Twitter zelf. Het bedrijf wil onder meer af van nepaccounts.

De koers van Tesla steeg een ruim 9 procent. De maker van elektrische auto’s verraste met zwarte cijfers over de voorbije maanden. Dat gebeurde in een periode waarin topman Elon Musk zwaar onder druk stond door verschillende schandalen.

Beleggers zetten Microsoft, dat zijn omzet en winst flink opvoerde, bijna 6 procent in de plus. Vooral de clouddiensten groeiden hard. Autobouwer Ford (plus 9,9 procent) heeft het in het derde kwartaal met name op de Amerikaanse markt goed gedaan.

Niet alle fondsen die met cijfers kwamen, waren in trek. Chipmaker AMD kelderde ruim 15 procent. Volgens kenners was AMD’s kwartaalbericht zwak. Ook leven er zorgen over de activiteiten op het gebied van grafische kaarten. Ook verfreus PPG stond in de schijnwerpers. De vroegere belager van het Nederlandse AkzoNobel kreeg fikse kritiek van een activistische beleggers Nelson Peltz, waarna het aandeel meer dan 6 procent steeg.

De euro was 1,1371 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 67,03 dollar. Een vat Brentolie werd 0,7 procent duurder en kostte 76,70 dollar.