Wall Street gesloten op MLK Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten in verband met de viering van Martin Luther King Day. De rest van de week wordt op Wall Street wel op normale tijden gehandeld. De beursagenda staat vol met cijferpresentaties van Amerikaanse banken.

Zo komt op dinsdag het financiële concern Citigroup met cijfers. Een dag later volgen Bank of America en Goldman Sachs en ten slotte Morgan Stanley op donderdag. Afgelopen week gingen JPMorgan Chase en Wells Fargo de branchegenoten al voor. De banken hebben op verschillende manieren te maken met de aangekondigde belastingherzieningen in de VS.

In de VS staan verder nog cijfers van onder meer verfbedrijf PPG, aluminiumproducent Alcoa, olietoeleverancier Schlumberger, technologieconcern IBM en creditcardmaatschappij American Express op het programma. Ook Xerox, dat in gesprek zou zijn met Fujifilm over een samenwerking, komt met resultaten.

Op macro-economisch vlak staan onder meer publicaties over het consumentenvertrouwen en over de industriële productie op de planning.

Afgelopen vrijdag sloot Wall Street met nieuwe records. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,9 procent hoger op 25.803,19 punten. De bredere S&P 500 won 0,7 procent en eindigde op 2786,24 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,7 procent omhoog en kwam op 7261,06 punten.