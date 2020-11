Wall Street gaat rustig Thanksgiving vieren

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Daarmee werd een stapje terug gedaan na de records een dag eerder. Beleggers op Wall Street deden het vrij rustig aan in aanloop naar Thanksgiving Day op donderdag. Dan zijn de Amerikaanse beurzen dicht.

De Dow-Jonesindex daalde 0,6 procent tot 29.872,47 punten. Op dinsdag brak de toonaangevende graadmeter, met dertig grote bedrijven die een afspiegeling zijn van het Amerikaanse bedrijfsleven, voor het eerst door de grens van 30.000 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent op 3629,65 punten, maar de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 12.152,22 punten.

Er kwam een flinke hoeveelheid macro-economische cijfers, waaronder de wekelijkse uitkeringsaanvragen, een nieuwe groeiraming voor de Amerikaanse economie in het derde kwartaal, gegevens over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten en de consumentenbestedingen. Ook de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve werden gepubliceerd. De Fed zou voorlopig geen plannen hebben om het opkoopprogramma voor obligaties te wijzigen.

Bij de bedrijven sprong de zakelijke chatdienst Slack Technologies in het oog, met een koersstijging van bijna 38 procent. Naar verluidt wil softwareconcern Salesforce Slack overnemen. De beurswaarde van Slack steeg door het bericht naar meer dan 21 miljard dollar. Salesforce verloor 5,4 procent.

Aan het kwartaalcijferfront ging de aandacht uit naar de producent van landbouwmachines Deere en modemerk Gap. Deere daalde 2 procent en Gap kelderde bijna 20 procent door tegenvallende resultaten.

Ook warenhuisketen Nordstrom opende de boeken en kreeg er bijna 12 procent bij. Computermaker Dell Technologies zakte 1,4 procent na bekendmaking van cijfers. Branchegenoot HP Inc steeg juist 2,3 procent na een kwartaalbericht.

De euro noteerde 1,1921 dollar, tegenover 1,1906 dollar bij het slot van de handel in Europa. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 45,84 dollar. Brentolie werd 1,9 procent duurder op 48,82 dollar per vat.