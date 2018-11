Wall Street gaat opnieuw fors omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag flink lager geopend, waarmee de duidelijke koersverliezen van een dag eerder een vervolg kregen. De zorgen rondom techreus Apple bleven de markt in zijn greep houden. Met name technologiefondsen hadden het opnieuw lastig op Wall Street.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 1,7 procent op 24.588 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2651 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 2 procent omlaag tot 6887 punten.

Apple verloor meer dan 4 procent, net als op maandag. Het aandeel Apple staat al langere tijd zwaar onder druk door zorgen over een tegenvallende vraag naar iPhones. Ten opzichte van de piek eerder dit jaar is Apple al ruim een vijfde van zijn beurswaarde kwijt.

In het kielzog van Apple kregen ook chipbedrijven de voorbije dagen stevige tikken. Dinsdag werden opnieuw verliezen geleden door bijvoorbeeld Micron Technology (min 5,4 procent) en Nvidia (min 4 procent). Ook branchegenoot Advanced Micro Devices (AMD) ging in de uitverkoop met een min van 7 procent. Intel hield de schade beperkt tot een verlies van 0,5 procent.

Beleggers kregen ook nog wat bedrijfsresultaten te verwerken, waaronder van winkelketen Target (min 11,5 procent), warenhuisbedrijf Kohl’s (min 11,8 procent), levensmiddelenproducent Campbell Soup (plus 5,9 procent), elektronicaverkoper Best Buy (plus 0,9 procent) en doe-het-zelfketen Lowe’s (min 4,4 procent).