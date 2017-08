Wall Street gaat gemengd weekend in

De beurzen in New York zijn vrijdag gemengd het weekend ingegaan. De langverwachte toespraken van centralebankpresidenten Janet Yellen van de Fed en Mario Draghi van de ECB in Jackson Hole leverden geen vuurwerk op. Wel steeg de koers van de euro ten opzichte van de dollar na hun speeches tot het hoogste niveau sinds begin 2015.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent in de plus op 21.813,67 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent, tot 2443,05 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt op 6265,64 punten.

Beleggers keken eigenlijk al de hele week uit naar wat Yellen en Draghi zouden gaan zeggen. Gehoopte aanwijzingen over het toekomstige monetaire beleid bleven echter uit. Economen van ING spraken met betrekking tot de woorden van Draghi zelfs van een „anti-climax”.

Fed-preses Yellen verdedigde in haar speech vooral door de VS doorgevoerde crisismaatregelen, Draghi hield een pleidooi tegen protectionisme en deed bovendien geen moeite om de in waarde stijgende euro weer wat omlaag te praten. De Europese eenheidsmunt werd uiteindelijk verhandeld voor 1,1923 dollar. Bij het Europese beursslot eerder op de dag was de euro nog 1,1885 dollar waard.

Grootste stijger in de Dow was doe-het-zelfketen Home Depot, die 0,9 procent won. Vliegtuigbouwer Boeing stond onderaan de lijst met een min van 1,2 procent.

Farmaceut Adamas Pharmaceuticals speelde zich daarnaast in de kijker, met een koerssprong van dik 40 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA keurde een middel van het bedrijf tegen Parkinson goed. Winkelketen Ulta Beauty zakte daarentegen ruim 9 procent vanwege een teleurstellende omzetgroei in het afgelopen kwartaal.

Twitter eindigde ruim 1 procent lager, na een afwaardering door een analist van Jefferies. Retailer Dollar Tree won juist dik 2 procent vanwege een adviesverhoging.

Cosmeticareus Estée Lauder, die volgens mediaberichten in het vizier is van verschillende partijen waaronder Unilever, stond 0,5 procent in de plus.

Een vat Amerikaanse olie werd voor een 0,8 procent hogere prijs verhandeld, op 47,81 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 52,35 dollar per vat.