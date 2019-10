Wall Street fors lager door zorgen economie

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met behoorlijke koersverliezen gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden geschrokken op flink tegenvallende cijfers over de Amerikaanse industrie die de zorgen over de wereldwijde handelsspanningen en afkoelende economie verder aanwakkerden.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent in de min op 26.573,04 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 2940,25 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,1 procent tot 7908,68 punten. Bij opening stonden de graadmeters nog op winst.

Marktonderzoeker ISM maakte bekend dat de bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in september flink is afgezwakt. De inkoopmanagersindex kwam uit op het laagste niveau in ruim tien jaar. De onderzoekers wijzen onder meer naar de aanhoudende handelsspanningen die het vertrouwen in de Amerikaanse industrie ondermijnen. Uit Europa waren er ook al zwakke industriecijfers.

President Donald Trump uitte na het ISM-cijfer opnieuw kritiek op de Amerikaanse Federal Reserve. Volgens hem heeft de centrale bank de dollar te sterk laten worden, wat Amerikaanse fabrikanten schaadt. Trump wil dat de rente in de VS verder wordt verlaagd om zo de economie te stimuleren.

Aan het handelsfront kwamen berichten dat Chinese bedrijven weer een flinke hoeveelheid Amerikaanse sojabonen zouden hebben ingekocht. Dat volgt op nieuwe vrijstellingen van handelstarieven voor dit landbouwproduct in het Aziatische land. Daarmee zou Peking een geste doen richting Washington, aangezien Trump graag ziet dat de Chinezen meer Amerikaanse landbouwproducten afnemen.

Fastfoodketen McDonald’s daalde 2,7 procent. Analisten bij zakenbank JPMorgan Chase waarschuwden dat de groei op eigen kracht in het derde kwartaal waarschijnlijk lager uitkomt dan verwacht. Effectenhandelaar Charles Schwab ging bijna 10 procent onderuit na aankondiging de commissies voor bepaalde diensten te schrappen vanwege de felle concurrentiestrijd in de sector. Branchegenoot TD Ameritrade kelderde 26 procent.

De euro noteerde 1,0936 dollar tegen 1,0934 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 53,60 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent tot 58,95 dollar per vat.