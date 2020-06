Wall Street eindigt tweede kwartaal met winstdag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag het sterke tweede kwartaal met winst geëindigd. Beleggers op Wall Street begonnen wat voorzichtig door zorgen over de stijgende coronabesmettingen in een aantal Amerikaanse staten en de spanningen tussen de Verenigde Staten en China over Hongkong, maar lieten die zorgen gedurende de dag varen.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,9 procent op 25.812,88 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 1,5 procent bij tot 3100,29 punten. Sinds april wist de graadmeter een stijging van zo’n 20 procent te boeken, geholpen door de steunmaatregelen van overheden tegen de coronacrisis en de versoepeling van de lockdownmaatregelen in veel landen. Ten opzichte van begin dit jaar staat de graadmeter nog altijd ongeveer 4 procent lager. Techbeurs Nasdaq won 1,9 procent tot 10.058,77 punten.

Het Chinese Volkscongres heeft ingestemd met de veiligheidswet voor Hongkong, waarmee China volgens critici pro-democratische betogers in Hongkong wil muilkorven. De VS hebben nu een begin gemaakt met het schrappen van de bijzondere status van Hongkong in de Amerikaanse wetgeving. Peking heeft gezegd tegenmaatregelen te nemen.

Bij de bedrijven won chipproducent Micron Technology 4,8 procent, dankzij beter dan verwachte omzetverwachtingen vanwege een sterke vraag naar chips voor datacenters en notebooks. Branchegenoot Xilinx (plus 7 procent) kwam ook met opbeurende prognoses.

Uber Technologies steeg 4,9 procent. Het bedrijf achter de taxi-app en maaltijdbezorgdienst Uber Eats zou de Amerikaanse maaltijdbezorgonderneming Postmates willen overnemen voor 2,6 miljard dollar.

Facebook (plus 2,9 procent) zag weer meer bedrijven aanhaken bij de advertentieboycot tegen zijn sociale netwerken. Onder meer Volkswagen en winkelketen Target geven voorlopig geen reclamedollars meer uit bij Facebook en Instagram.

Vliegtuigbouwer Boeing zag een aantal bedrijven hun orders voor 737 MAX-toestellen intrekken en werd 5,8 procent lager gezet. De maker van sport- en yogakleding Lululemon Athletica (plus 6 procent) kondigde aan de start-up voor fitnessapparatuur Mirror te kopen voor 500 miljoen dollar.

De euro was 1,1236 dollar waard tegen 1,1247 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 39,36 dollar. Brentolie zakte 1,3 procent in prijs tot 41,15 dollar.