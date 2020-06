Wall Street eindigt opnieuw hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige plussen geƫindigd. Daarmee werd de winstreeks op de voorgaande dagen voortgezet. Beleggers op Wall Street blijven optimistisch over het economische herstel van de coronacrisis, ondanks de aanhoudende protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld. Daarnaast viel het banenrapport van loonstrookverwerker ADP minder slecht uitviel dan verwacht.

De Dow-Jonesindex sloot 2,1 procent in de plus op 26.269,89 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 1,4 procent hoger gezet, op 3122,87 punten, techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 9682,91 punten.

Volgens ADP verdwenen er in mei in het Amerikaanse bedrijfsleven bijna 2,8 miljoen banen ten opzichte van een maand eerder, na de recordkrimp van bijna 20 miljoen een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een krimp met 9 miljoen banen gerekend.

Videovergaderbedrijf Zoom Video Communications werd 7,6 procent hoger gezet. Door de coronacrisis en de plotselinge toename van thuiswerken kon het bedrijf veel nieuwe gebruikers verwelkomen en gingen de omzet en winst fors omhoog.

Taxibedrijf Lyft (plus 8,7 procent) zag in mei door versoepelingen van de lockdown het aantal ritten weer toenemen. Concurrent Uber (plus 2,6 procent) liet weten fors minder taxiritten uit te hebben gevoerd, maar dat maaltijdbezorgingstak Uber Eats juist sterk groeit. Bioscoopketen AMC Entertainment waarschuwde juist voor grote verliezen omdat de bioscopen lang dicht moesten blijven. Het aandeel ging 2,5 procent omlaag.

Muziekmaatschappij Warner Music Group maakt woensdag haar debuut op Wall Street. De aandelen stegen 20,5 procent. Met de beursgang werd 1,9 miljard dollar opgehaald, waarmee het de grootste is van dit jaar in New York.

Luchtvaartmaatschappijen profiteerden van stappen die de regering Trump zette tegen Chinese concurrenten. Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines stegen tot 12,5 procent.

De euro was 1,1239 dollar waard, tegen 1,1244 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 36,59 dollar. Brentolie daalde 0,6 procent in prijs en kostte 39,32 dollar.