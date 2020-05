Wall Street eindigt met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Het sentiment werd mede bepaald door de herstart van economische activiteiten in verschillende landen en stimuleringsmaatregelen van overheden. Verder reageerden beleggers op de publicatie van het Beige Book, een Fed-rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een winst van 2,2 procent op 25.548,27 punten. De brede S&P 500 won 1,5 procent tot 3036,13 punten en technologiebeurs Nasdaq maakte een eerder verlies goed en won 0,8 procent tot 9412,36 punten. De oplopende spanningen tussen de VS en China zorgde er mede voor dat de techgraadmeter iets achterbleef.

Volgens de Fed leeft in de VS de hoop dat de economie weer zal aantrekken als bedrijven heropend worden. Maar de vooruitzichten blijven volgens de beleidsmakers zeer onzeker.

Luchtvaart-, reis- en toerismebranche eindigden de sessie op winst door de versoepeling van maatregelen tegen de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines dikten tot 7,5 procent aan. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line stegen tot haast 10 procent.

Vliegtuigfabrikant Boeing (plus 3,3 procent) ziet zich door de coronacrisis gedwongen zeker 6770 medewerkers te ontslaan. Het concern verwacht de komende jaren veel minder vliegtuigen af te leveren dan aanvankelijk geschat. Ook bij energiereus Chevron (plus 0,6 procent) staan naar verluidt duizenden banen op de tocht als onderdeel van een eind vorig jaar ingezette reorganisatie.

Techconcern Twitter verloor 2,8 procent. Trump beschuldigt het bedrijf ervan zich te bemoeien met presidentsverkiezingen. Zijn beschuldiging komt nadat het sociale medianetwerk bij twee berichten van hem over stemmen per post dinsdag had vermeld dat ze „mogelijk misleidende informatie” bevatten.

Ralph Lauren sloot 0,6 procent lager. Het modelabel schreef in het afgelopen kwartaal dieprode cijfers als gevolg van de crisis. Verder won chipbedrijf NXP Semiconductors 2,3 procent. Aandeelhouders van het Eindhovense bedrijf stemden tegen miljoenenbonussen voor bestuurders. De benoeming van Kurt Sievers als topman van de onderneming kreeg wel de goedkeuring.

De euro was 1,0998 dollar waard, tegen 1,0979 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,3 procent minder op 32,89 dollar. Brentolie werd 3,7 procent goedkoper op 35,82 dollar.