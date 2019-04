Wall Street eindigt met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten nadat lang naar richting werd gezocht. Beleggers verwerkten opnieuw een reeks bedrijfsresultaten van grote namen als Intel, Amazon, Ford, ExxonMobil en Starbucks. Een beter dan verwachte groeiraming voor de Amerikaanse economie gaf ook steun aan het sentiment. De olieprijzen daalden stevig.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,3 procent op 26.543,33 punten. De brede S&P 500 ging 0,5 procent omhoog tot 2939,88 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij tot 8146,40 punten.

Chipgigant Intel verloor 9 procent na zwakke vooruitzichten. Daarnaast waren er berichten dat Apple (min 0,5 procent) met Intel in gesprek is geweest om de tak die 5G-modems voor mobiele apparaten maakt, over te nemen.

Ook Ford stond in de belangstelling. De automaker maakte bekend dat de Amerikaanse justitie het bedrijf onderzoekt vanwege gesjoemel met de uitstoot van zijn modellen. Daarnaast kwam Ford met cijfers die beter waren dan verwacht, wat voor veel beleggers doorslaggevend bleek. Het aandeel steeg 10,7 procent.

Webwinkel Amazon verdubbelde zijn winst en kreeg er 2,5 procent bij. Ook maakte het bedrijf in te zetten op leveringen binnen een dag. Andere winkelketens als Walmart, Target, Costco en Kroger daalden daarop tot 5,7 procent. Koffieketen Starbucks (plus 0,4 procent) verhoogde zijn winstverwachtingen voor heel dit jaar.

Olie-en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron openden ook de boeken. ExxonMobil verloor 2,1 procent, Chevron daalde 0,7 procent.

Ook onder meer speelgoedfabrikant Mattel (min 1,1 procent), maker van verzorgingsproducten Colgate-Palmolive (plus 3,8 procent), American Airlines (min 1,1 procent) en bandenproducent Goodyear (min 1,7 procent) gaven een kijkje in de boeken.

Volgens een eerste schatting groeide de economie van de Verenigde Staten in het eerste kwartaal met 3,2 procent op jaarbasis, tegen een verwachte 2,3 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,6 procent tot 62,87 dollar na opmerkingen van president Donald Trump over de hoge prijzen. Brent kostte 3,6 procent minder op 71,64 dollar per vat.

De euro was 1,1148 dollar waard, tegen 1,1158 dollar bij het slot van de Europese beurzen.