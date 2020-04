Wall Street eindigt korte handelsweek met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met duidelijke winsten het paasweekeinde ingegaan. Ondanks historisch hoge aantallen Amerikaanse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, bleef het sentiment onder beleggers positief. Daarbij hielp het dat de Federal Reserve nog eens 2,3 biljoen dollar aan krediet verschaft om de klap van de coronacrisis op te vangen.

De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 2789,82 punten. Daarmee won de breed samengestelde index deze week 12 procent, de sterkste stijging in één week sinds 1974. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 23.719,37 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 8153,57 punten.

De Fed tuigt onder andere een faciliteit van 500 miljard dollar op die Amerikaanse gemeenten, staten en andere lokale overheden van krediet voorziet. Een ander leningenprogramma, met een omvang van 600 miljard dollar, moet ervoor zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven over genoeg liquiditeit kunnen beschikken om de crisis te overleven.

De handelssessie stond ook in het teken van olie. Naar verluidt zijn leden van het oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland zijn het in grote lijnen eens over productiebeperkingen van 10 miljoen vaten per dag.

De prijzen voor olie daalden evenwel, omdat aanvankelijk nog stevigere productiebeperkingen werden verwacht. Een vat Amerikaanse olie verloor 6,4 procent aan waarde tot 23,48 dollar en Brentolie stond 2 procent lager op 32,18 dollar. Eerder op de dag stonden zaten de olieprijzen nog fors in de lift. Amerikaanse energiereuzen als Chevron en ExxonMobil eindigden tot 2 procent lager.

Luchtvaartmaatschappijen schoten omhoog door de hoop dat de Amerikaanse president Donald Trump snel werk maakt van steun aan de sector. Minister van Financiën Steven Mnuchin praat hem binnenkort bij over de beste aanpak. Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines en United Airlines wonnen tot 14,5 procent.

De euro was 1,0934 dollar waard, tegenover 1,0931 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Vrijdag blijven de aandelenbeurzen in New York gesloten wegens Goede Vrijdag.