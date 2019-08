Wall Street eindigt beursweek positief

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met duidelijke winsten de handel uit gegaan. De handelsvrees leek voor even naar de achtergrond te verdwijnen, geholpen door geluiden over extra stimuleringsmaatregelen door centrale banken. Vooral chipbedrijven stonden in de schijnwerpers nadat toeleverancier Applied Materials en producent van chips en grafische kaarten Nvidia met resultaten waren gekomen.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent in de plus op 25.886,01 punten. De S&P 500 won 1,4 procent, tot 2888,68 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,7 procent tot 7895,99 punten.

Applied Materials (min 1,1 procent) zag in het voorbije kwartaal zijn omzet en winst slinken door aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Nvidia (plus 7,3 procent) behaalde ook een lagere omzet en zag zijn winst halveren vergeleken met een jaar eerder. Toch pakten de cijfers iets beter uit dan voorzien. NXP Semiconductors won 3,8 procent. De Eindhovense chipmaker verkoopt zijn spraak- en audiotak aan het Chinese Shenzhen Goodix Technology.

Ook Deere opende de boeken. De fabrikant van landbouwmachines had afgelopen kwartaal last van het handelsconflict en werd somberder over de winst voor heel het jaar. De beurswaarde van Deere steeg evenwel 3,8 procent.

Facebook eindigde 0,6 procent hoger. De techreus zou al jaren hebben geweten dat er risico’s waren verbonden aan de technologie waarmee gebruikers met hun account automatisch kunnen inloggen op andere sites en diensten. Eigen medewerkers werden beschermd, gebruikers niet. Dat zeggen gedupeerden die het bedrijf hebben aangeklaagd, zo meldt persbureau Reuters.

Verder stonden bankaandelen bij de winnaars als gevolg van de afzwakkende recessievrees. Ook was er bovengemiddelde aandacht voor General Electric (GE). Het industrieel conglomeraat won bijna 10 procent nadat topman Larry Culp bijna 2 miljoen dollar aan aandelen had ingekocht. GE verloor een dag eerder dik 11 procent na berichten over financiële problemen.

De euro was 1,1091 dollar waard, tegen 1,1095 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 54,91 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 58,68 dollar per vat.