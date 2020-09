Wall Street duikt bij opening in het rood

$lead

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend met verliezen aan de nieuwe sessie begonnen, na een grillige handelsdag op donderdag. Op Wall Street leven zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen in Europa en de Verenigde Staten. Het uitblijven van een politiek akkoord over een nieuw Amerikaans steunpakket weegt extra op die somberte.

De Dow-Jonesindex zakte in de eerste handelsminuten 0,3 procent tot 26.768 punten. De S&P 500 daalde 0,2 procent tot 3241 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor een fractie tot 10.665 punten.

De verdere verspreiding van het coronavirus heeft al geleid tot een herinvoering van diverse lockdownmaatregelen in Europese landen. Ook in de Verenigde Staten loopt het aantal positief geteste personen in delen van het land stevig op, waardoor gevreesd wordt voor een nieuwe besmettingsgolf. Intussen is de Amerikaanse overheid er nog altijd niet in geslaagd om de markten nieuwe steun in het vooruitzicht te stellen om de economie aan te jagen.