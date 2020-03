Wall Street doet stap terug na flinke opmars

$lead

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend, waarmee voorlopig een punt wordt gezet achter de forse opleving van de afgelopen dagen. Beleggers op Wall Street verwerkten het nieuws dat in de Verenigde Staten wereldwijd het hoogste aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is vastgesteld, meer dan in zwaar getroffen landen als Italië en China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 3,2 procent lager op 21.828 punten. De brede S&P 500 zakte 3 procent tot 2551 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,8 procent tot 7580 punten.