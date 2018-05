Wall Street doet stap terug

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Daarmee kwam een einde aan de winstreeks van de afgelopen dagen. Vooral de oplopende rente op obligaties zetten graadmeters onder druk. Goede cijfers over de winkelverkopen zorgden voor speculaties dat de Federal Reserve mogelijk een agressievere houding aanneemt ten opzichte van zijn monetaire beleid.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,8 procent op 24.706,41 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 2711,45 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,8 procent kwijt tot 7351,63 punten.

Marktkenners gaan er nog altijd van uit dat de Fed dit jaar drie rentestappen zal zetten. Bestuurder John Williams van de Fed in San Francisco gaat uit van drie of vier renteverhogingen dit jaar. Volgens hem is dat de „juiste richting” voor het monetaire beleid, zei hij in een toespraak.

Het aandeel Home Depot speelde 1,6 procent kwijt. Het bedrijf verhoogde in het afgelopen kwartaal de winst en omzet, maar zei zelf dat er een trage start was van het lenteverkoopseizoen. De vergelijkbare winkelverkoop kwam lager uit dan analisten hadden verwacht. In het kielzog van Home Depot stond de kleinere branchegenoot Lowe’s 1 procent lager.

Facebook verloor 1,2 procent. Het bedrijf maakte bekend bijna 1,3 miljard valse profielen te hebben verwijderd. Het techbedrijf kwam voor het eerst met gedetailleerde cijfers over de maatregelen die het treft tegen de verspreiding van nepnieuws, haatzaaien en nepaccounts naar buiten.

De maker van medische en wetenschappelijke apparatuur Agilent Technologies verloor 10 procent na tegenvallende resultaten.

Verder stond Boeing (min 0,7 procent) in de schijnwerpers. Concurrent Airbus heeft volgens de WTO voor miljarden aan onterechte staatssteun ontvangen. Dat heeft de Amerikaanse vliegtuigmaker miljarden aan omzet gekocht. Volgens Boeing ligt de weg nu open voor Amerikaanse importtarieven op Europese producten. Die zouden als compensatie kunnen dienen voor de geleden schade, zolang de EU de illegale subsidies niet heeft teruggevorderd.

De euro was 1,1845 dollar waard, tegen 1,1865 dollar tegen het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 71,16 dollar. Brentolie daalde een fractie tot 78,21 dollar per vat.