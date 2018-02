Wall Street dicht vanwege President’s Day

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten vanwege de viering van President’s Day. De handel op Wall Street zal dinsdag weer aanvangen.

Vrijdag eindigde de beurshandel met kleine uitslagen. Voor de leidende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 kreeg de winstreeks van de voorgaande dagen ternauwernood een vervolg. De Nasdaq eindigde de sessie met een verlies.

De Dow won 0,1 procent tot 25.219,38 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 2732,22 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 7239,46 punten.

Deze week worden gegevens gemeld over onder meer de industrie en dienstensector in de Verenigde Staten en er komen cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt. Daarnaast zal de Federal Reserve de notulen van de meest recente beleidsvergadering publiceren.

Bij de bedrijven zal de aandacht van beleggers deze week onder meer uitgaan naar resultaten van doe-het-zelfketen Home Depot, supermarktconcern Walmart en de technologiebedrijven Hewlett Packard Enterprises en HP Inc.