Wall Street dicht vanwege begrafenis Bush

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag gesloten vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush. Daarvoor is een dag van nationale rouw uitgeroepen. Op maandag werd op de New York Stock Exchange en de Nasdaq al een minuut stilte in acht genomen voor Bush, die onlangs op 94-jarige leeftijd overleed. Hij was president van 1989 tot 1993.

Door de onverwachte midweekse handelsonderbreking zijn verschillende macro-economische publicaties verplaatst naar later in de week. Ook een getuigenis van president Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank in het Congres wordt verschoven. De publicatie van het Beige Book van de Federal Reserve, een rapport over de stand van de economie, gaat wel gewoon door.

Dinsdag beleefden de Amerikaanse aandelenbeurzen een bloedrode dag, door aanwakkerende zorgen over de economische omstandigheden. De handelshoop van een dag eerder, na de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping, verdween ver naar de achtergrond.

De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 3,1 procent tot 25.027,07 punten. De S&P 500 eindigde 3,2 procent lager op 2700,06 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 3,8 procent tot 7158,43 punten.