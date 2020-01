Wall Street dicht om Martin Luther King Day

De aandelenbeurzen in New York blijven maandag gesloten in verband met Martin Luther King Day. De rest van de week wordt op Wall Street wel gehandeld.

Het cijferseizoen in de Verenigde Staten is vorige week begonnen, met resultaten van onder meer de grote Amerikaanse banken. Deze week is het de beurt aan onder meer onlinevideodienst Netflix, farmaceut Johnson & Johnson en chipmaker Intel.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten vrijdag wederom met recordstanden. De stemming werd nog steeds gesteund door optimisme over het Chinees-Amerikaanse handelsakkoord en goede kwartaalresultaten van bedrijven. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 29.348,10 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 3329,62 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 9388,95 punten.