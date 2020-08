Wall Street blijft dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de handelsdag begonnen. De stemming bij beleggers op Wall Street krijgt steun van positief nieuws over de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten, maar onzekerheid over de ontwikkeling van het coronavirus hangt nog altijd als een donkere wolk boven de handel.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten 0,1 procent lager op 28.292 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3435 punten en techbeurs Nasdaq daalde een fractie tot 11.378 punten.

China en de VS beloofden na telefonisch topoverleg de afspraken uit de eerste fase van het handelsakkoord na te zullen komen. De relatie tussen Peking en Washington stond de afgelopen tijd flink onder druk door de ruzie over spionage door Chinese techbedrijven, het coronavirus en de nieuwe Chinese veiligheidswet in Hongkong.

Verder gaat de aandacht uit naar olie- en gasreus ExxonMobil (min 0,8 procent), die eind deze maand na 92 jaar verdwijnt uit de prestigieuze Dow-Jonesindex, de lijst van dertig grote beursgenoteerde bedrijven in de VS. Ook farmaceut Pfizer (min 1,1 procent) en defensie- en luchtvaartconcern Raytheon Technologies (min 1,4 procent) vervallen uit de Dow. Nieuwkomers in de index zijn softwarebedrijf Salesforce (plus 1,7 procent), industrieconcern Honeywell International (plus 3,7 procent) en biotechnoloog Amgen (plus 2,3 procent).

Aan het cijferfront is er belangstelling voor resultaten van onder meer elektronicaketen Best Buy, die 5,5 procent daalde. Medisch technologieconcern Medtronic (plus 4,2 procent) opende ook de boeken.