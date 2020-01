Wall Street blijft dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend licht hoger geopend. Daarmee zijn mogelijk nieuwe recordstanden in de maak nadat de belangrijkste graadmeters op Wall Street donderdag ook al nieuwe hoogten bereikten. Een tegenvallend banenrapport van de Amerikaanse overheid drukte het sentiment nauwelijks. Verder overheerste opluchting dat het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran vooralsnog niet verder escaleert.

De Dow-Jonesindex stond na een aantal minuten handelen vrijwel vlak op 28.954 punten. De breed samengestelde S&P 500 dikte 0,1 procent aan tot 3278 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij op 9220 punten.

Boeing steeg 0,1 procent nadat het bedrijf interne communicatie had vrijgegeven. Medewerkers van de vliegtuigbouwer hadden sterke twijfels over de ontwikkeling van de 737 MAX, die wereldwijd om veiligheidsredenen aan de grond wordt gehouden. Boeing noemt de inhoud van de vrijgegeven berichten „compleet onacceptabel”. Het bedrijf stuurde de informatie eerder al door aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

Farmaceut Eli Lily (plus 0,3 procent) maakte bekend biotechnologiebedrijf Dermira over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. Verder is er aandacht voor GrubHub. De maaltijdbezorger sprak berichten tegen over dat het zichzelf in de etalage zou hebben gezet en daalde ruim 4 procent. Die geruchten zorgden eerder voor een fikse koerssprong voor het bedrijf.