Wall Street blijft dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine minnen geopend. Beleggers verwerkten onder meer cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten in het slotkwartaal van 2018. Die was weliswaar zwakker dan de periode ervoor, maar sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht. Ook keken ze naar de mislukte top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un en kauwden ze op wat bedrijfsresultaten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex daalde kort na aanvang 0,1 procent tot 25.970 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent op 2787 punten. Schermenbeurs Nasdaq ging 0,2 procent omlaag tot 7538 punten.

De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 2,6 procent op jaarbasis. Dat was minder dan de 3,4 procent uit het derde kwartaal. Economen hadden evenwel op een groei van 2,2 procent gerekend.

Computer- en printerfabrikant HP Inc. kwam met een tegenvallende omzet en daalde meer dan 16 procent. Ook maker van fitnesstrackers Fitbit (min 15,8 procent) leverde flink in. De verwachtingen vielen tegen.

Ook onder meer uitbater van zeedierenparken SeaWorld Entertainment (plus 7,3 procent), de Chinese webwinkel JD.com (plus 7,2 procent), maker van schoenen Crocs (min 10 procent) en L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret (min 7 procent) gaven een inkijkje in de boeken.