Wall Street bij opening weer omlaag

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag in het rood aan de handel begonnen. Daarmee is een deel van de winst van tweede kerstdag alweer verdwenen en blijft Wall Street scherpe koersuitslagen tonen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,1 procent lager op 22.637 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent naar 2444 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde ook 0,9 procent kwijt, op 6497 punten.

Een dag eerder gingen de graadmeters nog meer dan 5 procent omhoog, geholpen door goede cijfers over de Amerikaanse consumentenuitgaven in de feestdagenperiode. De beweeglijkheid wordt deels veroorzaakt door de magere handel aan het einde van het jaar. Koersbewegingen worden daardoor uitvergroot. Ook winstnemingen spelen een rol.

De shutdown van de Amerikaanse overheid blijft de gemoederen bezighouden. Zo liet het Amerikaanse ministerie van Handel weten publicaties over economische cijfers voorlopig op te schorten. Tot er een nieuwe begroting is, zullen geen macro-economische berichten naar buiten worden gebracht, aldus het ministerie. Deze week zouden cijfers naar buiten komen over de verkoop van nieuwe woningen, de goederenhandel en de groothandelsvoorraden.