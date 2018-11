Wall Street begint voorzichtig aan nieuwe week

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers zijn om meerdere redenen voorzichtig. Vooral de tussentijdse verkiezingen, de zogeheten midterms, houden Amerikanen bezig. Verder zijn oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten reden voor behoudendheid. Net als de hernieuwde sancties tegen olieland Iran.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,3 procent hoger op 25.327 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent naar 2728 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,4 procent in op 7326 punten.

Dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen. Volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. In de Senaat lijken president Donald Trump en de zijnen wel de meerderheid in handen te houden.

Bij de bedrijven werd onder meer gekeken naar de de oliesector. De VS heeft de sancties tegen Iran maandag laten ingaan, waardoor de olieprijzen opliepen. Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en Chesapeake stegen tot ruim 4 procent. De strafmaatregelen zijn bedoeld om de olie-industrie, het bankwezen, de financiële sector, de transportsector en de belangrijke havens van het land te treffen. De Amerikanen dreigen ook met maatregelen tegen bedrijven die zaken blijven doen met Iran.