Wall Street begint sessie positief

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers verwerkten een reeks van bedrijfsresultaten. Onder meer toeleverancier aan de chipsector Applied Materials en producent van chips en grafische kaarten Nvidia kwamen met resultaten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,8 procent in de plus op 25.784 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,9 procent, tot 2873 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 7851 punten.

Applied Materials zag in het voorbije kwartaal zijn omzet en winst slinken. Het bedrijf wees op de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Het aandeel verloor 2,7 procent. Nvidia (plus 8 procent) behaalde een lagere omzet en zag zijn winst halveren vergeleken met een jaar eerder. Toch pakten de cijfers iets beter uit dan voorzien.

Ook fabrikant van landbouwmachines Deere opende de boeken. De onderneming had afgelopen kwartaal last van het handelsconflict en werd somberder over de winst voor heel het jaar. De beurswaarde van Deere steeg desondanks 3,8 procent.