Wall Street begint positief aan nieuwe week

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen. Het sentiment op Wall Street krijgt steun van optimistische opmerkingen van president Donald Trump over de handelsvete met China en de hoop op meer steunmaatregelen van centrale banken. Een deel van de aangekondigde Amerikaanse beperkingen op handel met de Chinese techgigant Huawei werd opnieuw uitgesteld.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,2 procent hoger op 26.200 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2923 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,5 procent tot 8009 punten.

Apple won 2 procent. Topman Tim Cook van de iPhone-maker heeft Trump uitgelegd dat Apple door de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten er qua concurrentiepositie op achteruit gaat. Grote tegenstrever Samsung heeft daar geen last van, aldus Cook. Trump liet weten dat Cook een beklijvend pleidooi had gehouden en zei na te denken over de zaak.

Bedrijven die gevoelig zijn voor het handelsconflict konden profiteren. Ook de chipsector deed het goed met winsten voor Intel, Micron Technology en Advanced Micro Devices (AMD) tot 3,3 procent. Verder was er aandacht voor cosmeticaproducent Estée Lauder die met beter dan verwachte cijfers op de proppen kwam. Het bedrijf won ruim 10 procent aan beurswaarde.