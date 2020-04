Wall Street begint overwegend in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend met winsten aan de handel begonnen. Beleggers zijn over het algemeen positief nu in steeds meer Europese landen voorzichtig stappen worden gezet om de coronamaatregelen te versoepelen. De Amerikaanse president Donald Trump zou ook een stappenplan voor het herstarten van de Amerikaanse economie willen aankondigen. Ook verwerken ze cijfers over de steunaanvragen die licht meevielen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel nog wel 0,3 procent lager op 23.405 punten. Maar de brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2791 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,8 procent vooruit tot 8456 punten.

Het aantal steunaanvragen kwam afgelopen week uit op ruim 5,2 miljoen. Het cijfer van een week eerder werd bovendien met 9000 naar boven bijgesteld tot ruim 6,6 miljoen. De afgelopen maand zijn bij elkaar opgeteld zo’n 22 miljoen Amerikanen werkloos geraakt.

Ook waren er een aantal bedrijven die de boeken openden. Vermogensbeheerder BlackRock hield zijn winst op peil, maar zag wel dat zijn klanten hun geld terugtrokken uit langetermijnbeleggingen. Het aandeel won dik 1 procent.

Morgan Stanley ging in de eerste handelsminuten bijna 2 procent omlaag. De bank heeft in het eerste kwartaal onder druk van de coronapandemie bijna een derde minder winst behaald dan een jaar eerder.