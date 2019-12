Wall Street begint oudjaarsdag met kleine verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen geopend. Amerikaanse beleggers verwerken op de laatste dag van het jaar een belangrijke aankondiging over de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Volgens president Donald Trump wordt het zogeheten fase 1-akkoord op 15 januari ondertekend op het Witte Huis.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 28.444 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 0,1 procent, tot 3219 punten, en technologiebeurs Nasdaq speelde 0,2 procent kwijt op 8929 punten.

Trump stelde op Twitter dat bij de ondertekening „hoge vertegenwoordigers” aanwezig zijn namens de Chinese regering. Op een later moment zal de Amerikaanse president zelf naar Peking afreizen voor de onderhandelingen voor een fase 2-deal.

Bij bedrijven staat taxiapp Uber in de schijnwerpers. De onderneming stapte naar de rechter om een nieuwe Californische wet aan te vechten. Volgens die wet moet Uber zijn chauffeurs als medewerkers zien en niet als zelfstandige ondernemers. Het aandeel Uber zakte met ruim 2 procent.

Op Wall Street wordt de gehele dag gehandeld, al zullen de handelsvolumes waarschijnlijk laag liggen omdat veel handelaren vrij zijn. Op nieuwjaarsdag is de beurshandel in New York gesloten.