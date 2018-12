Wall Street begint met plussen

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst aan de handel begonnen. Net als in Europa is er op Wall Street weinig richtinggevend nieuws voorhanden. Beleggers houden onder meer de olieprijzen en ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China scherp in de gaten.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 23.230 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent naar 2497 punten en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 6585 punten.

De shutdown van de Amerikaanse overheid duurt tenminste nog tot dit weekeinde en mogelijk tot in januari. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden deden donderdag, de zesde dag van de shutdown, niets om de financiering te herstellen voor de ongeveer 20 procent van de overheid die is getroffen.

Tesla ging in de eerste handelsminuten bijna 3 procent omhoog. De maker van elektrische auto’s heeft twee onafhankelijke bestuurders, onder wie Larry Ellison, toegevoegd aan zijn bestuur. De maatregel is onderdeel van de eerdere schikking met beurstoezichthouder SEC. Ellison is medeoprichter van softwaregigant Oracle en staat bekend als een grootheid in de Amerikaanse techwereld.