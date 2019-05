Wall Street begint met kleine plussen

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine winsten aan de handel begonnen, na de koersverliezen van een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerken een bijgesteld cijfer over de Amerikaanse economie. Ook blijft iedereen gespitst op de ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsstrijd.

De Dow-Jonesindex ging in de eerste handelsminuten 0,2 procent omhoog naar 25.178 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,3 procent bij op 2792 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 7580 punten.

Uit een nieuwe raming bleek dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 3,1 procent is gegroeid op jaarbasis. Bij een voorlopige schatting werd nog een groei van ’s werelds grootste economie met 3,2 procent gemeld. Maar economen waren er al vanuit gegaan dat de economische groei iets naar beneden bijgesteld zou worden. Zij hadden in doorsnee op een plus van 3 procent gerekend.

Aan het bedrijvenfront zakte PVH, het moederbedrijf van modemerken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger, meer dan 11 procent vanwege een winstwaarschuwing. Verkoper van vrouwenmode J. Jill kelderde 54 procent na een onverwacht kwartaalverlies en een winstalarm voor het hele boekjaar. Budgetwinkelketens Dollar General en Dollar Tree kwamen ook met cijfers en gingen tot ruim 5 procent omhoog.

In het handelsoverleg zit weinig schot. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel verklaarde dat China voorlopig niet bereid is concessies te doen. Of beide landen binnenkort nader tot elkaar komen, hangt wat Peking betreft vooral af van de vervolgstappen die de Amerikanen zetten. Verder zou China de import van Amerikaanse sojabonen hebben stopgezet.