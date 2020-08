Wall Street begint licht lager aan handelsdag

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager geopend, waarmee beleggers gas terugnemen na de winsten van maandag. In Washington is er nog steeds geen akkoord tussen Democraten en Republikeinen over een nieuw steunpakket om de klap van de coronacrisis op te vangen. Verder kwam weer een aantal bedrijven met kwartaalresultaten.

De Dow-Jonesindex stond na enige minuten handelen 0,2 procent lager op 26.605 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde ook 0,2 procent naar 4872 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 10.888 punten.

Modemerk Ralph Lauren opende de boeken en leed het voorbije kwartaal verlies. Het aandeel kelderde 7,5 procent. Ook Warner Music Group schreef rode cijfers, maar boekte mede dankzij toegenomen streamingsinkomsten een hogere omzet. In de eerste handelsminuten stond het aandeel 1,4 procent hoger.

Booking Holdings, het in New York genoteerde moederbedrijf van hotelsite Booking.com, daalde 0,6 procent. Wereldwijd ontslaat het bedrijf een kwart van al zijn werknemers om te midden van de voor de reissector desastreuze coronacrisis op kosten te besparen.

Vliegtuigbouwer Boeing ging 1 procent vooruit. Het concern zette een nieuwe stap richting toestemming voor vluchten met zijn geplaagde toestel 737 MAX in de Verenigde Staten. Boeing-toeleverancier Spirit AeroSystem zag zijn omzet met circa 70 procent dalen door de malaise in de luchtvaart en duikelde 6,9 procent.

Google-moeder Alphabet won 0,3 procent. De Europese Commissie kondigde een diepgaand onderzoek aan naar de overname van Fitbit (min 0,1 procent) door Google, wegens zorgen over de grote marktmacht op het vlak van data na de samenvoeging.