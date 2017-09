Wall Street begint handelsdag in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de handelssessie begonnen. Beleggers verwerken onder meer cijfers van sportgigant Nike. Verder wordt onder meer uitgekeken naar nieuws over de belastingplannen van president Donald Trump.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent hoger op 22.358 punten. De bredere S&P 500 won 0,4 procent tot 2507 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 6427 punten.

Nike ging in de eerste handelsminuten bijna 5 procent omlaag. De sportartikelengigant behaalde in het afgelopen kwartaal een lagere winst, bij een vrijwel onveranderde omzet. Nike waarschuwde verder voor tegenvallende verkopen die het in het lopende kwartaal voorziet.

Micron Technology, dat ook met cijfers kwam, ging juist dik 5 procent omhoog. Het chipbedrijf wist beter dan verwachte resultaten in de boeken te zetten, geholpen door de stevige vraag naar geheugenchips.

President Trump gaat in de loop van de dag waarschijnlijk meer over zijn plannen voor belastinghervormingen uit de doeken doen. Hij sprak vooruitlopend op zijn onthulling van een „zeer uitgebreid en zeer gedetailleerd” plan.